Alejandro Altuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Altuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Altuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Altuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Altuna 19 Ocak 1992 tarihinde Laborde (CBA) şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Altuna Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Altuna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Altuna'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Altuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Altuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Altuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Altuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Madry

1 Ocak 2016 yılında Club Flandria

18 Ağu 2017 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2019 yılında Quilmes

3 Eylül 2020 yılında Nueva Chicago

27 Ağu 2021 yılında Este

9 Haziran 2022 yılında Club Flandria

Alejandro Altuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Altuna şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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