Alejandro Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Balde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Balde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Balde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Balde 18 Ekim 2003 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya,Dominik Cumhuriyeti uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Balde Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Balde Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Alejandro Balde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Balde'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Balde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alejandrobalde/

Alejandro Balde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Balde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alejandro Balde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Balde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Barça U16

1 Temmuz 2019 yılında Barça U19

1 Ocak 2021 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2022 yılında Barcelona

Alejandro Balde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Balde şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alejandro Balde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CE Sant Gabriel, RCD Espanyol

İspanya takımında 14 numaralı formasıyla 23 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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