Alejandro Cabeza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Cabeza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Cabeza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Cabeza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Cabeza 11 Mart 1997 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Jair Cabeza Jiménez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Cabeza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Cabeza'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Cabeza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Cabeza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alejandro Cabeza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Cabeza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Independiente B

1 Ocak 2016 yılında Independ. U20

1 Temmuz 2016 yılında Independiente

24 Haziran 2020 yılında SD Aucas

31 Aralık 2020 yılında Independiente

6 Ocak 2021 yılında CS Emelec

31 Aralık 2021 yılında Independiente

3 Ocak 2022 yılında CS Emelec

Alejandro Cabeza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Cabeza şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Alejandro Cabeza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 27 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.