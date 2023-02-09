Alejandro Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Cabrera 30 Eylül 1992 tarihinde Los Cóndores şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Martín Cabrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Cabrera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Alejandro Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Cabrera'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alejandro Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Estudiantes RC

19 Ağu 2020 yılında Banfield

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2022 yılında Banfield

Alejandro Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Cabrera şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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