Alejandro Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Camargo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Camargo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Camargo 12 Haziran 1989 tarihinde Guaymallén şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Maximiliano Camargo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Camargo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Camargo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Camargo'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Camargo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Camargo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Camargo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Camargo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2012 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2013 yılında Lota Schwager

1 Temmuz 2014 yılında Curicó Unido

1 Temmuz 2015 yılında U. Concepción

9 Mart 2021 yılında Melipilla

1 Ocak 2022 yılında Cobresal

Alejandro Camargo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Camargo şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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