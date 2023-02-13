Alejandro Cantero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Cantero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Cantero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Cantero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Cantero 8 Haziran 2000 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Cantero Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Cantero Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABADSPORT yapmaktadır. Alejandro Cantero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Cantero'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Cantero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Cantero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alejandro Cantero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Cantero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Valladolid Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Levante UD Alty

1 Temmuz 2018 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Levante

1 Temmuz 2021 yılında Levante

Alejandro Cantero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Cantero şuan Levante takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CD Brunete (2006-2011), Real Madrid CF (2011-2014), Real Valladolid CF (2014-2016), Levante UD (2016-2019)

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