Alejandro Catena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Catena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Catena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Catena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Catena 28 Ekim 1994 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Catena Marugán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Catena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sport yapmaktadır. Alejandro Catena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Alejandro Catena'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Catena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/catena_94

http://www.instagram.com/catena_94/

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Alejandro Catena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Catena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alejandro Catena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Catena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD Móstoles

27 Temmuz 2016 yılında Navalcarnero

1 Temmuz 2017 yılında Marbella FC

1 Temmuz 2018 yılında Reus Deportiu

31 Ocak 2019 yılında Rayo Vallecano

Alejandro Catena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Catena şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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