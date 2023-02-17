Alejandro Donatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Donatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Donatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Donatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Donatti 24 Ekim 1986 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro César Donatti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Donatti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Martin Guastadisegno yapmaktadır. Alejandro Donatti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Donatti'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Donatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Donatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alejandro Donatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Donatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Tiro Federal

31 Aralık 2006 yılında 9 de Julio

1 Temmuz 2007 yılında Libertad

1 Temmuz 2008 yılında Boca Unidos

1 Temmuz 2012 yılında Tigre

1 Temmuz 2013 yılında Rosario Central

6 Temmuz 2016 yılında Flamengo

1 Temmuz 2017 yılında Club Tijuana

19 Ocak 2018 yılında Racing Club

24 Ocak 2020 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2023 yılında Sarmiento Junin

Alejandro Donatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Donatti şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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