Alejandro Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alejandro Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alejandro Duarte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alejandro Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alejandro Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Duarte 5 Nisan 1994 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Christoph Duarte Preuss şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Duarte Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. Alejandro Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Duarte'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Duarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alejoduarte10

http://www.instagram.com/alejoduarte13/

http://www.facebook.com/AlejoDuarte13

Alejandro Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Alejandro Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Juan Aurich II

1 Ocak 2013 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2015 yılında Cienciano

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Dep. Municipal

4 Ocak 2017 yılında U. San Martín

4 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

1 Temmuz 2019 yılında FC Juárez

11 Temmuz 2019 yılında Zacatepec

30 Haziran 2020 yılında FC Juárez

15 Ekim 2020 yılında Luqueño

13 Ocak 2021 yılında Sport. Cristal

Alejandro Duarte kimdir

Alejandro Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Duarte şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Esther Grande de Bentín

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alejandro Duarte nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Son Haberler
Bryan Reyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Reyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bryan Reyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Reyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeong Hoon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Hoon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeong Hoon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Hoon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentino Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentino Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Min Ki Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Ki Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Min Ki Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Ki Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi