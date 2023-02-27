Alejandro Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Duarte 5 Nisan 1994 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Christoph Duarte Preuss şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Duarte Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. Alejandro Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Duarte'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Duarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alejoduarte10

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http://www.instagram.com/alejoduarte13/

http://www.facebook.com/AlejoDuarte13

Alejandro Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Alejandro Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Juan Aurich II

1 Ocak 2013 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2015 yılında Cienciano

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Dep. Municipal

4 Ocak 2017 yılında U. San Martín

4 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

1 Temmuz 2019 yılında FC Juárez

11 Temmuz 2019 yılında Zacatepec

30 Haziran 2020 yılında FC Juárez

15 Ekim 2020 yılında Luqueño

13 Ocak 2021 yılında Sport. Cristal

Alejandro Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Duarte şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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