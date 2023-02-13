Alejandro Frances kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Frances Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alejandro Frances kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alejandro Frances ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alejandro Frances kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Frances Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alejandro Frances

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Frances adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Frances Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Frances 1 Ağu 2002 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Francés Torrijo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Frances Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Alejandro Frances, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Alejandro Frances'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Frances Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alejafranto

http://www.instagram.com/alejafranto/

Alejandro Francesboyu ve yaşı kaç

Alejandro Frances Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Frances isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alejandro Frances Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Frances futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zaragoza Juv. A

20 Ağu 2020 yılında Real Zaragoza

Alejandro Frances kimdir

Alejandro Frances Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Frances şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Alejandro Frances Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alejandro Frances nereli

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