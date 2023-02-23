Alejandro Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Goncalves 23 Şubat 2001 tarihinde Maracay, Edo. Aragua şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Venezuela,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Andrés Gonçalves Fernándes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Goncalves Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Goncalves'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2020 yılında Atl. Vzla U20

28 Ocak 2021 yılında Deportivo Lara

1 Ocak 2022 yılında Aragua FC

19 Ağustos 2022 yılında Etar

Alejandro Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Goncalves şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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