Alejandro Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Gonzalez 24 Kasım 1987 tarihinde Lujan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Emanuel González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Gonzalez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Gonzalez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Ocak 2006 tarihinde katılmıştır. Alejandro Gonzalez'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2013 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2014 yılında Club Flandria

Alejandro Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Gonzalez şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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