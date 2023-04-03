Alejandro Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Gonzalez 12 Aralık 2001 tarihinde González Moreno şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Gonzalez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Gonzalez'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2019 yılında Argentinos U20

18 Şubat 2020 yılında Gimnasia U20

1 Ocak 2021 yılında Gimnasia II

16 Şubat 2022 yılında Ferro (GP)

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia II

Alejandro Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Gonzalez şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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