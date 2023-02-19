Alejandro Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Gutierrez 2 Ocak 1995 tarihinde Envigado şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Gutiérrez Arango şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Gutierrez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Gutierrez'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Quilmes II

1 Temmuz 2016 yılında AD Berazategui

1 Ocak 2017 yılında Quilmes II

1 Şubat 2017 yılında AD Berazategui

1 Temmuz 2018 yılında CD Riestra

2 Temmuz 2019 yılında Acassuso CF

30 Haziran 2020 yılında CD Riestra

22 Eylül 2020 yılında Excursionistas

1 Temmuz 2021 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2022 yılında Indep. Santa Fe

7 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Alejandro Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Gutierrez şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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