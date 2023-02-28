Alejandro Henriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Henriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Henriquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Henriquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Henriquez 25 Haziran 2001 tarihinde Los Andes şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Ignacio Henríquez Henríquez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Henriquez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Alejandro Henriquez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alejandro Henriquez'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Henriquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Henriquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alejandro Henriquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Henriquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CD Everton

1 Şubat 2022 yılında San Luis

31 Aralık 2022 yılında CD Everton

Alejandro Henriquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Henriquez şuan CD Everton takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.