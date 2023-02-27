Alejandro Hohberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Hohberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Hohberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Hohberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Hohberg 20 Ağustos 1991 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Hohberg González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Hohberg Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Alejandro Hohberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Hohberg'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Hohberg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alehohberg

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http://www.instagram.com/alehohberg10/

http://www.facebook.com/Alejandrohohbergoficial

Alejandro Hohberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Hohberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 675 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Alejandro Hohberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Hohberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rentistas

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2013 yılında CA Torque

1 Ocak 2014 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2015 yılında U. San Martín

1 Ocak 2016 yılında César Vallejo

1 Ocak 2017 yılında Alianza Lima

10 Ocak 2019 yılında Universitario

7 Ocak 2021 yılında Sport. Cristal

Alejandro Hohberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Hohberg şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alejandro Hohberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Peñarol (2002-2011)

Peru takımında 21 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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