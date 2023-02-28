Alejandro Machuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Machuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Machuca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Machuca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Machuca 23 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Machuca Gallardo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Machuca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción U23 futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción U23 takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Alejandro Machuca'nin Club Libertad Asunción U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Machuca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Machuca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Machuca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Machuca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Libertad U23

1 Ocak 2022 yılında Pastoreo FC

1 Ocak 2023 yılında Libertad U23

Alejandro Machuca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Machuca şuan Club Libertad Asunción U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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