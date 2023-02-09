Alejandro Maciel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Maciel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Maciel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Maciel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Maciel 22 Nisan 1997 tarihinde El Dorado şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Ramón Maciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Maciel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Alejandro Maciel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Maciel'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Maciel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Maciel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alejandro Maciel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Maciel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Boca Juniors II

31 Ağu 2016 yılında Talleres II

30 Haziran 2018 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2018 yılında CA Talleres

2 Temmuz 2018 yılında Santamarin

30 Haziran 2019 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2019 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2020 yılında CA Talleres

16 Ekim 2020 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2021 yılında CA Talleres

8 Ocak 2022 yılında Banfield

31 Aralık 2022 yılında CA Talleres

1 Ocak 2023 yılında Banfield

Alejandro Maciel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Maciel şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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