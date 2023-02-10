Alejandro Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Medina 17 Aralık 1986 tarihinde Capital Federal şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Gabriel Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Medina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Alejandro Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Medina'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2013 yılında Comunicaciones

1 Temmuz 2014 yılında CD Guarani

1 Ocak 2016 yılında Aconquija

1 Temmuz 2016 yılında Atlanta

1 Ocak 2017 yılında CA Mitre

6 Temmuz 2018 yılında Boca Unidos

1 Ağu 2019 yılında Quilmes

17 Şubat 2021 yılında Arsenal Sarandí

Alejandro Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Medina şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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