Alejandro Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alejandro Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alejandro Melo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alejandro Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alejandro Melo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Melo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Melo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Melo 11 Ocak 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Alejandro Melo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Melo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Melo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Melo'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Meloboyu ve yaşı kaç

Alejandro Melo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Melo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alejandro Melo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Melo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında San Lorenzo

13 Şubat 2015 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2015 yılında San Lorenzo

21 Ocak 2016 yılında Nueva Chicago

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo

5 Temmuz 2017 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2018 yılında San Lorenzo

25 Temmuz 2018 yılında Gimnasia

1 Ocak 2019 yılında San Lorenzo

5 Ocak 2019 yılında Nueva Chicago

30 Haziran 2019 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2019 yılında Coquimbo Unido

13 Ocak 2020 yılında Nueva Chicago

20 Temmuz 2021 yılında Agropecuario

Alejandro Melo kimdir

Alejandro Melo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Melo şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nueva Chicago

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alejandro Melo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Joaquin Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Aracena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Aracena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Aracena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Aracena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emiliano Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emiliano Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Lobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Lobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Lobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Lobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır?
Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır?
Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi
Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi
Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?
Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?