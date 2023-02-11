Alejandro Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Melo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alejandro Melo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alejandro Melo 11 Ocak 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Alejandro Melo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alejandro Melo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Melo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Melo'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alejandro Melo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?
Alejandro Melo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.
Alejandro Melo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Alejandro Melo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında San Lorenzo
13 Şubat 2015 yılında Sarmiento Junin
31 Aralık 2015 yılında San Lorenzo
21 Ocak 2016 yılında Nueva Chicago
30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo
5 Temmuz 2017 yılında Atl. Tucumán
30 Haziran 2018 yılında San Lorenzo
25 Temmuz 2018 yılında Gimnasia
1 Ocak 2019 yılında San Lorenzo
5 Ocak 2019 yılında Nueva Chicago
30 Haziran 2019 yılında San Lorenzo
1 Temmuz 2019 yılında Coquimbo Unido
13 Ocak 2020 yılında Nueva Chicago
20 Temmuz 2021 yılında Agropecuario
Alejandro Melo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alejandro Melo şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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