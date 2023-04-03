Alejandro Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Perez 7 Ocak 2001 tarihinde El Masnou şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Pérez Cea şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alejandro Perez'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alejandro Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2018 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında RCD Espanyol B

Alejandro Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Perez şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alejandro Perez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.