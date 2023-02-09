Alejandro Piedrahita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Piedrahita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Piedrahita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Piedrahita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Piedrahita 3 Eylül 2002 tarihinde Cartago şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Piedrahita Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Piedrahita Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Player yapmaktadır. Alejandro Piedrahita, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Piedrahita'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Piedrahita Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Piedrahita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Piedrahita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Piedrahita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Pereira

20 Ocak 2023 yılında Banfield

31 Aralık 2023 yılında Pereira

Alejandro Piedrahita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Piedrahita şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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