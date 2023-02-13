Alejandro Pozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Pozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Pozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Pozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Pozo 22 Şubat 1999 tarihinde Huévar del Aljarafe şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Pozo Pozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Pozo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Pozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Pozo'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Pozo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Alex_Pozo9

http://www.instagram.com/alejandropozopozo/

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Alejandro Pozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Pozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alejandro Pozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Pozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Altair U16

1 Temmuz 2014 yılında Sevilla U16

1 Temmuz 2015 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla

20 Ağu 2018 yılında Granada

30 Haziran 2019 yılında Sevilla

16 Ocak 2020 yılında Mallorca

20 Temmuz 2020 yılında Sevilla

5 Ekim 2020 yılında Eibar

30 Haziran 2021 yılında Sevilla

31 Ağu 2021 yılında UD Almería

30 Haziran 2022 yılında Sevilla

1 Temmuz 2022 yılında UD Almería

Alejandro Pozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Pozo şuan UD Almería takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alejandro Pozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Huévar CF

İspanya takımında 15 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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