Alejandro Pozuelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Pozuelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alejandro Pozuelo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alejandro Pozuelo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alejandro Pozuelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Pozuelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Pozuelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Pozuelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Pozuelo 20 Eylül 1991 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Pozuelo Melero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Pozuelo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Alejandro Pozuelo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. Konyaspor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Pozuelo'nin Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Pozuelo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Pozuelo_10

http://www.instagram.com/pozuelo10official/

Alejandro Pozueloboyu ve yaşı kaç

Alejandro Pozuelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Pozuelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alejandro Pozuelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Pozuelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Betis B

1 Temmuz 2012 yılında Betis

2 Temmuz 2013 yılında Swansea

24 Temmuz 2014 yılında Rayo Vallecano

31 Ağu 2015 yılında KRC Genk

18 Mart 2019 yılında Toronto

7 Temmuz 2022 yılında Miami

8 Şubat 2023 yılında Konyaspor

Alejandro Pozuelo kimdir

Alejandro Pozuelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Pozuelo şuan Konyaspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Alejandro Pozuelo nereli

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