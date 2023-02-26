Alejandro Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Quintana 20 Şubat 1992 tarihinde Ramos Mejía şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Gabriel Quintana şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Quintana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Alejandro Quintana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Quintana'nin Orense SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alejandro Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Huracán

9 Temmuz 2014 yılında Tristan Suarez

16 Ocak 2015 yılında Brown Adrogué

1 Ocak 2016 yılında Platense

19 Ocak 2017 yılında Universitario

5 Temmuz 2017 yılında Club Blooming

16 Ocak 2018 yılında Wydad AC

18 Eylül 2018 yılında Cafetaleros

9 Temmuz 2019 yılında Sport Boys

11 Ocak 2020 yılında Guabirá

2 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

21 Ocak 2022 yılında CD América

14 Ocak 2023 yılında Orense

Alejandro Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Quintana şuan Orense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.