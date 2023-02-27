Alejandro Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alejandro Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alejandro Ramirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alejandro Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alejandro Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Ramirez 28 Aralık 1991 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Júnior Ramírez Zárate şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Ramirez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Ramirez'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jarritaramirez27/

http://www.facebook.com/alejandro.ramirezzarate.3

Alejandro Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Alejandro Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında César Vallejo

1 Ocak 2013 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2015 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2016 yılında Alfredo Salinas

1 Ocak 2017 yılında Dep. Hualgayoc

1 Ocak 2018 yılında Pirata FC

1 Ocak 2019 yılında Alianza Atl.

29 Ağustos 2019 yılında Juan Aurich

25 Şubat 2020 yılında Rac. Huamachuco

26 Temmuz 2020 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

Alejandro Ramirez kimdir

Alejandro Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Ramirez şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Alejandro Ramirez nereli

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