Alejandro Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Ramos 13 Eylül 1998 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Elías Alejandro Ramos Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Ramos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMO INTERNATIONAL GROUP yapmaktadır. Alejandro Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Ramos'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Ramos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eliasalejandroramoscastillo/

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Alejandro Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Alejandro Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sport Boys

1 Ocak 2019 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

Alejandro Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Ramos şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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