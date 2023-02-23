Alejandro Rapan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Rapan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Rapan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Rapan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Rapan 13 Temmuz 2005 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Râpan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Rapan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Rapan'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Rapan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Rapan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Rapan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Rapan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Alejandro Rapan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Rapan şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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