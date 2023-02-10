Alejandro Rebola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Rebola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Rebola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Rebola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Rebola 4 Temmuz 1988 tarihinde Colazo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Daniel Rébola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Rebola Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globall Sport Limited yapmaktadır. Alejandro Rebola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Rebola'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Rebola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Rebola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Rebola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Rebola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Instituto AC

11 Temmuz 2012 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2013 yılında Instituto AC

9 Temmuz 2013 yılında Ferro

30 Haziran 2014 yılında Instituto AC

8 Temmuz 2014 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2015 yılında Guillermo Brown

4 Şubat 2016 yılında Tigre

30 Haziran 2016 yılında Guillermo Brown

1 Eylül 2016 yılında Ind. Rivadavia

5 Şubat 2019 yılında Mushuc Runa SC

14 Ağu 2019 yılında CA Mitre

27 Ağu 2020 yılında Ind. Rivadavia

5 Ocak 2022 yılında Belgrano

Alejandro Rebola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Rebola şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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