Alejandro Rego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Rego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Rego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Rego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Rego 11 Haziran 2003 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Rego Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Rego Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Rego, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Rego'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Rego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Rego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Rego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Rego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Juv. B

1 Temmuz 2020 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2022 yılında Bilbao Athletic

Alejandro Rego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Rego şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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