Alejandro Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Rivero 12 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Ezequiel Rivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Rivero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Rivero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club II futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club II takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alejandro Rivero'nin Arsenal Fútbol Club II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Rivero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arivero450/

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Alejandro Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Alejandro Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal FC II

15 Haziran 2022 yılında Dock Sud

31 Aralık 2022 yılında Arsenal FC II

Alejandro Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Rivero şuan Arsenal Fútbol Club II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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