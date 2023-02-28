Alejandro Samudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Samudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Samudio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Samudio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Samudio 26 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Samudio Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Samudio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Alejandro Samudio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Samudio'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Samudio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Samudio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Samudio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Samudio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Guaraní

10 Ekim 2020 yılında 12 de Octubre

31 Aralık 2020 yılında Guaraní

1 Ocak 2021 yılında Fernando

31 Aralık 2021 yılında Guaraní

1 Temmuz 2022 yılında CS Ameliano

Alejandro Samudio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Samudio şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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