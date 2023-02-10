Alejandro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Sanchez 25 Ekim 1986 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Miguel Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Sanchez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Alejandro Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Sanchez'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Platense

1 Şubat 2011 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2014 yılında Nueva Chicago

7 Ağu 2017 yılında Atl. Tucumán

10 Ağu 2020 yılında Central Córdoba

22 Ağu 2021 yılında O'Higgins

13 Ocak 2022 yılında CD Iquique

6 Temmuz 2022 yılında Platense

Alejandro Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Sanchez şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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