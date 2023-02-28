Alejandro Santander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Santander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Santander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Santander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Santander 5 Kasım 2002 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Jesús Santander Caro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Santander Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vis10n Futbol yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alejandro Santander'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Santander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Santander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Santander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Santander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Cobresal

Alejandro Santander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Santander şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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