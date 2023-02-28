Alejandro Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Silva 4 Eylül 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Daniel Silva González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Silva Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 5 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Alejandro Silva'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alesilva_89

http://www.instagram.com/ale_silva89/

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http://www.facebook.com/alejandrosilvaoficial

Alejandro Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alejandro Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CA Fénix

15 Temmuz 2012 yılında Olimpia

4 Şubat 2014 yılında Lanús

12 Ağustos 2014 yılında Peñarol

31 Aralık 2014 yılında Lanús

1 Temmuz 2015 yılında Olimpia

7 Temmuz 2016 yılında Lanús

19 Mart 2018 yılında Montreal

5 Ocak 2019 yılında Olimpia

Alejandro Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Silva şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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