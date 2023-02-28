Alejandro Zuniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Zuniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Zuniga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Zuniga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Zuniga 21 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Zuniga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alejandro Zuniga'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Zuniga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Zuniga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Zuniga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Zuniga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Magallanes CF

12 Mart 2022 yılında CD Trasandino

31 Aralık 2022 yılında Magallanes CF

Alejandro Zuniga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Zuniga şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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