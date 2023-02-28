Alejo Antilef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejo Antilef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejo Antilef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejo Antilef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejo Antilef 20 Temmuz 1998 tarihinde Puerto Piramides şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejo Antilef Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Celoria yapmaktadır. Alejo Antilef, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD San Luis de Quillota futbol takımında oynamaktadır. CD San Luis de Quillota takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alejo Antilef'nin CD San Luis de Quillota ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejo Antilef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejo Antilef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejo Antilef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejo Antilef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2018 yılında Arsenal Sarandí

1 Ocak 2023 yılında La Calera

13 Şubat 2023 yılında San Luis

31 Aralık 2023 yılında La Calera

Alejo Antilef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejo Antilef şuan CD San Luis de Quillota takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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