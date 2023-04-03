Alejo Cerda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejo Cerda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejo Cerda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alejo Cerda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alejo Cerda 20 Nisan 2000 tarihinde Guaymallén şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alejo Agustín Cerdá şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alejo Cerda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejo Cerda, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Deportivo Godoy Cruz II futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Godoy Cruz II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alejo Cerda'nin Club Deportivo Godoy Cruz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alejo Cerda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alejo Cerda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Godoy Cruz II
Alejo Cerda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alejo Cerda şuan Club Deportivo Godoy Cruz II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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