Alejo Distaulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejo Distaulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejo Distaulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejo Distaulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejo Distaulo 23 Temmuz 1995 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Héctor Alejo Distaulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejo Distaulo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejo Distaulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejo Distaulo'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejo Distaulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejo Distaulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejo Distaulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejo Distaulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında River Plate II

1 Ocak 2015 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2015 yılında River Plate II

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes SL

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Madry

28 Temmuz 2020 yılında All Boys

13 Şubat 2021 yılında Villa Mitre

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Alejo Distaulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejo Distaulo şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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