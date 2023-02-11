Alejo Dramisino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejo Dramisino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejo Dramisino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejo Dramisino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejo Dramisino 19 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejo Dramisino Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Celoria yapmaktadır. Alejo Dramisino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alejo Dramisino'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alejo Dramisino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejo Dramisino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejo Dramisino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejo Dramisino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2020 yılında Atlanta

Alejo Dramisino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejo Dramisino şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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