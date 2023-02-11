Alejo Montero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejo Montero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejo Montero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejo Montero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejo Montero 5 Mayıs 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejo Montero Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSWM yapmaktadır. Alejo Montero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alejo Montero'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejo Montero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejo Montero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejo Montero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejo Montero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Agropecuario

Alejo Montero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejo Montero şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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