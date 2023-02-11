Alejo Tabares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejo Tabares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejo Tabares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejo Tabares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejo Tabares 20 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejo Germán Tabares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejo Tabares Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejo Tabares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alejo Tabares'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alejo Tabares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejo Tabares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejo Tabares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejo Tabares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Lanús II

28 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

16 Haziran 2022 yılında Cipolletti

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes RC

Alejo Tabares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejo Tabares şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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