Alejo Veliz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejo Veliz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejo Veliz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejo Veliz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejo Veliz 19 Eylül 2003 tarihinde Bernardo de Irigoyen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejo Veliz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Alejo Veliz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alejo Veliz'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alejo Veliz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejo Veliz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alejo Veliz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejo Veliz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2022 yılında Rosario Central

Alejo Veliz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejo Veliz şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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