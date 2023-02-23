Aleks Bozhev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Bozhev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleks Bozhev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleks Bozhev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleks Bozhev 19 Temmuz 2005 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Алекс Анастасов Божев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleks Bozhev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Aleks Bozhev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleks Bozhev'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleks Bozhev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleks Bozhev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleks Bozhev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleks Bozhev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2021 yılında CSKA-Sofia

Aleks Bozhev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleks Bozhev şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Aleks Bozhev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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