Aleks Dedgjonaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Dedgjonaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleks Dedgjonaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleks Dedgjonaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleks Dedgjonaj 26 Şubat 1996 tarihinde Laç şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleks Dedgjonaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 1 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Aleks Dedgjonaj'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleks Dedgjonaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleks Dedgjonaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleks Dedgjonaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleks Dedgjonaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2016 yılında KF Adriatiku

1 Eylül 2018 yılında KS Burreli

Aleks Dedgjonaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleks Dedgjonaj şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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