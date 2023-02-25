Aleks Dhjari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Dhjari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleks Dhjari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleks Dhjari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleks Dhjari 2 Aralık 2001 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleks Dhjari Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Aleks Dhjari'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleks Dhjari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleks Dhjari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleks Dhjari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleks Dhjari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Besa Kavajë U19

30 Eylül 2020 yılında KF Luzi United

3 Eylül 2021 yılında KS Besa

Aleks Dhjari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleks Dhjari şuan KS Besa takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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