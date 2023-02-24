Aleks Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleks Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleks Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleks Georgiev 8 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Алекс Тихомиров Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleks Georgiev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleks Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Aleks Georgiev'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleks Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleks Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleks Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleks Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Aralık 2019 yılında Montana

1 Temmuz 2020 yılında Sevlievo

22 Aralık 2020 yılında Levski Lom

4 Ağustos 2021 yılında Spartak Pleven

Aleks Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleks Georgiev şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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