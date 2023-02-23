Aleks Lawniczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Lawniczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleks Lawniczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleks Lawniczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleks Lawniczak 5 Mayıs 1999 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Aleks Ławniczak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleks Lawniczak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleks Lawniczak'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleks Lawniczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleks Lawniczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleks Lawniczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleks Lawniczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında M. Legnica II

9 Temmuz 2019 yılında Warta Poznań

6 Ocak 2022 yılında Zaglebie Lubin

Aleks Lawniczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleks Lawniczak şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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