Aleks Lukanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Lukanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleks Lukanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleks Lukanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleks Lukanov 22 Şubat 2002 tarihinde Smolyan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Алекс Ясенов Луканов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleks Lukanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleks Lukanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleks Lukanov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleks Lukanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleks Lukanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleks Lukanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleks Lukanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ludogorets II

Aleks Lukanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleks Lukanov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

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