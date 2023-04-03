Aleks Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleks Ristic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleks Ristic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleks Ristic 9 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleks Ristic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleks Ristic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Aleks Ristic'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleks Ristic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleks Ristic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleks Ristic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleks Ristic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleks Ristic şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Aleks Ristic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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